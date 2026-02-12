Kyma Mobilità | violenza contro gli autisti L’azienda condanna gli episodi

Gli autisti di Kyma Mobilità sono stati vittime di atti di violenza negli ultimi giorni. L’azienda condanna duramente gli episodi e assicura di sostenere i propri lavoratori. Intanto, la situazione mette in luce i problemi di sicurezza sul lavoro per chi si occupa di trasporto pubblico a Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità condanna con fermezza qualunque atto lesivo dell’incolumità fisica e psicologica del proprio personale, impegnato quotidianamente nel garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.“ La preoccupazione per questi gravissimi episodi è ai massimi livelli”, dichiara l’azienda.“ Si evidenzia ancora una volta l’estrema necessità di un intervento coordinato da parte degli enti preposti. È fondamentale agire con decisione per garantire la sicurezza del personale viaggiante e degli utenti del trasporto pubblico”. L’azienda ricorda inoltre che tutti gli autobus della flotta sono dotati di sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

