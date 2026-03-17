verso il referendum cento seggi per esprimersi ecco tutti i servizi aperti

Per il referendum sono stati predisposti 103 seggi, di cui 100 ordinari e 3 speciali, pronti ad accogliere gli elettori dalle 7 alle 23 di domenica 22 marzo e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 marzo. I servizi sono aperti per permettere a chi vuole partecipare di esercitare il proprio diritto di voto senza problemi. L'attenzione si concentra sulla giornata di votazione, con gli scrutini previsti subito dopo la chiusura.

Occhi puntati sul voto, mentre il duello fra "sì" e "no" è ancora in corso. I seggi – 100 più 3 speciali – saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, ovvero i cittadini italiani maggiorenni che non risultino condannati a pene che comportano la temporanea o permanente perdita della capacità elettorale. Per votare si deve esibire la tessera elettorale e un documento di identità valido. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi della tessera elettorale: per esercitare il diritto di voto, è necessario recarsi allo sportello tessere elettorali in via Santa 5 per il ritiro della nuova tessera muniti di un documento d’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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