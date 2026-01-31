kolo muani juve spalletti dribbla sul ritorno del francese a torino le parole del tecnico in conferenza stampa

Spalletti evita di parlare del possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus. In conferenza stampa, il tecnico toscano tiene il punto e non si sbilancia, lasciando aperta ogni possibilità senza confermare o smentire nulla. La questione resta aperta, ma lui preferisce concentrarsi sulla squadra e sul presente.

Kolo Muani Juve, Spalletti dribbla sul ritorno del centravanti francese a Torino. Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla viglia del match tra il Parma e la Juventus, in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Tardini. CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME NOVITA’ Diverse sono state le domande poste al tecnico bianconero. Tra queste ovviamente non è mancata quella sul possibile ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Di seguito la risposta del mister. KOLO MUANI – «Questa fa parte di quanto detto sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Juventus, l’allenatore Spalletti ha presentato in conferenza stampa le strategie e le aspettative per la partita della 15ª giornata di Serie A 202526.

