Kolo Muani Juve Spalletti dribbla sul ritorno del francese a Torino Le parole del tecnico in conferenza stampa
Spalletti evita di parlare del possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus. In conferenza stampa, il tecnico toscano tiene il punto e non si sbilancia, lasciando aperta ogni possibilità senza confermare o smentire nulla. La questione resta aperta, ma lui preferisce concentrarsi sulla squadra e sul presente.
Kolo Muani Juve, Spalletti dribbla sul ritorno del centravanti francese a Torino. Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla viglia del match tra il Parma e la Juventus, in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Tardini. CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME NOVITA’ Diverse sono state le domande poste al tecnico bianconero. Tra queste ovviamente non è mancata quella sul possibile ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Di seguito la risposta del mister. KOLO MUANI – «Questa fa parte di quanto detto sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kolo Muani alla Juve, non dipende solo dal Tottenham: c’è un altro fattore fondamentale per concretizzare il ritorno a Torino del francese
La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.
Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: le parole del tecnico alla vigilia della sfida del Dall’Ara
Alla vigilia della sfida tra Bologna e Juventus, l’allenatore Spalletti ha presentato in conferenza stampa le strategie e le aspettative per la partita della 15ª giornata di Serie A 202526.
Argomenti discussi: Juve, ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente (al di là dello Spalletti pensiero); Juve, Spalletti spinge per il centravanti. La verità su Kolo Muani; Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham; La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee.
Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani: Siamo tutti d’accordoLe dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti in casa Juve in vista della trasferta di Parma ... calciomercato.it
Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muroTORINO - La clessidra scorre e il nuovo attaccante ancora non c’è. In Champions League, la Juve affronterà un bomber vero, Victor Osimhen, con cui Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto nel 2023 con i ... msn.com
La Juventus continua a lavorare su Randal Kolo Muani. Nuovi contatti tra le parti e pista ancora aperta. Tutto su Youtube: youtu.be/6IWVI8gfZAM x.com
Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muro facebook
