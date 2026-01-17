Un film Minecraft 2 Jason Momoa conferma l' inizio delle riprese | La sceneggiatura è migliore del primo film

Jason Momoa ha annunciato l'inizio delle riprese di Minecraft 2, confermando che la sceneggiatura è migliore del primo film. L’attore, noto per Fast and Furious, Il Trono di Spade e Aquaman, ha condiviso questa notizia, segnando l’avvio del sequel dell’adattamento cinematografico del videogioco. Restano quindi attese ulteriori informazioni sulla produzione e sul lancio del film, previsto per il prossimo futuro.

La star di Fast and Furious, Il trono di spade e Aquaman ha annunciato l'inizio della lavorazione del sequel dell'adattamento del videogioco. Emergono novità in merito alla lavorazione del sequel di Un film Minecraft e ad annunciarle è proprio il protagonista del primo capitolo, Jason Momoa. Dopo il successo al box-office del primo capitolo, la produzione ha deciso di realizzare un seguito. Nonostante abbia ricevuto un punteggio del 48% su Rotten Tomatoes, Un film Minecraft ha incassato 958 milioni di dollari. Ora è in programma un sequel che potrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel mese di luglio 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il film di Minecraft incassa 301 milioni di dollari in due giorni.

