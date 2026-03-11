Kings League prima vittoria per i BigBro di Florenzi | ko i D-Power di Leotta e Vieri

I BigBro di Florenzi e Moscardelli hanno ottenuto la loro prima vittoria nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, battendo i D-Power di Leotta e Vieri. L'incontro si è svolto il 11 marzo 2026 e ha segnato un risultato importante per la squadra di Florenzi, che ha superato gli avversari in questa partita.

11 marzo 2026 – I BIGBRO di Moscardelli e Florenzi conquistano la prima vittoria nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La squadra di Spizzi vince 4-6 contro i D-Power del volto di DAZN Diletta Leotta e dell'ex attaccante Bobo Vieri. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Nessuna delle due squadre riesce a segnare nei primi minuti della sfida.