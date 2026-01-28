Kid Yugi | Dostoevskij mi ha insegnato la fragilità degli eroi Non chiamatemi idolo l' unico è stato Gesù e io non lo sono
Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, rapper pugliese classe 2001 nato e cresciuto a Massafra, in provincia di Taranto, è ormai da anni uno dei nomi più rilevanti del rap italiano. Ha un successo trasversale che attraversa più generazioni: piace anche a «insospettabili» come i preti esorcisti che gli hanno scritto su Instagram, ammettendo di essere fan della sua musica, e probabilmente a chi si è un po’ stufato dei soliti cliché del rapper e ha una gran voglia di andare oltre. Nella musica di Yugi — supponendo che questo sia il suo nome artistico — c’è tanta cultura, ed è questa che Francesco tende a ostentare positivamente, a flexare, come direbbe qualche suo collega rapper. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Mi metto in una bara per esorcizzare le aspettative nei miei confronti. Ora la gente mi considera un supereroe, ma non sono Gesù Cristo”: parla Kid Yugi
In un contesto artistico, Kid Yugi affronta temi come aspettative e realtà, riflettendo sulle proprie esperienze e influenze culturali.
Argomenti discussi: Kid Yugi: Dostoevskij mi ha influenzato molto più di qualsiasi rapper; Oggi combatto contro me stesso, Kid Yugi racconta 'Anche gli eroi muoiono'; Kid Yugi, l'ascesa di un rapper letterato: Cresciuto con i Cccp, amo Dostoevskij; Kid Yugi sorprende tutti con un rituale estremo e confessioni spiazzanti.
