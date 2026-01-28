Il rapper pugliese Kid Yugi torna in scena con il suo nuovo album,

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, rapper pugliese classe 2001 nato e cresciuto a Massafra, in provincia di Taranto, è ormai da anni uno dei nomi più rilevanti del rap italiano. Ha un successo trasversale che attraversa più generazioni: piace anche a «insospettabili» come i preti esorcisti che gli hanno scritto su Instagram, ammettendo di essere fan della sua musica, e probabilmente a chi si è un po’ stufato dei soliti cliché del rapper e ha una gran voglia di andare oltre. Nella musica di Yugi — supponendo che questo sia il suo nome artistico — c’è tanta cultura, ed è questa che Francesco tende a ostentare positivamente, a flexare, come direbbe qualche suo collega rapper. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kid Yugi: «Dostoevskij mi ha insegnato la fragilità degli eroi. Non chiamatemi idolo, l'unico è stato Gesù, e io non lo sono»

In un contesto artistico, Kid Yugi affronta temi come aspettative e realtà, riflettendo sulle proprie esperienze e influenze culturali.

Kid Yugi - Anche Gli Eroi Muoiono (Official Trailer)

