Il centrocampista rimane nel mirino della Juventus, che continua a mostrare interesse per il suo acquisto. Tuttavia, le trattative tra le due parti sembrano complicarsi e il trasferimento a Torino appare sempre più improbabile. La situazione attuale rende difficile ipotizzare un accordo a breve termine, mentre le negoziazioni proseguono senza segnali concreti di una rapida definizione.

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© Calcionews24.com - Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo

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Il futuro di #Tonali è orientato verso la #PremierLeague. La #Juventus ha provato più volte a prenderlo, anche lato giocatore percepisco apertura, ma l'ostacolo è il #Newcastle: trattare con loro significa affrontare trattative lunghe, complicate e molto costose. - facebook.com facebook

#Tonali- #Juve: un sogno destinato a rimanere tale Un apprezzamento che c’è da almeno due anni ma con cifre totalmente fuori portata, che spingono la #Juventus sempre più fuori dalla corsa per il centrocampista del #Newcastle: dall’Inghilterra si x.com