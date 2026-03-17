Durante la parata di San Patrizio presso la caserma di Mons, Kate Middleton ha indossato la divisa verde da Colonnello, partecipando con entusiasmo all’evento delle Irish Guards. La Duchessa ha attirato l’attenzione dei presenti mostrando il suo abbigliamento ufficiale e prendendo parte alle celebrazioni tradizionali. La sua presenza ha rappresentato un momento di rilevanza per l’evento annuale dedicato alla festa irlandese.

Kate Middleton non ha tradito le aspettative e ha preso parte alla tradizionale parata di San Patrizio delle Irish Guards presso la caserma di Mons. La Principessa del Galles si è presentata come di consueto con un look verde bosco, il colore dell’Irlanda, e ha distribuito trifogli, incontrato la mascotte delle Guardie e posato per la foto di rito. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, Colonnello delle Guardie Irlandesi. Come ogni anno, dal 2012, con rarissime eccezioni, Kate Middleton ha partecipato alla parata militare delle Irish Guards che si tiene il giorno di San Patrizio, ossia il 17 marzo, in quanto patrono d’Irlanda. Dal 2022 questo evento ha per Kate un significato in più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, per San Patrizio indossa la “divisa” verde da Colonnello e incanta

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