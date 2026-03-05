La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l'Iran

Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele ai curdi iraniani, l'Iran si trova a fronteggiare una crescente minaccia di frammentazione territoriale. I curdi iraniani sono stati coinvolti in operazioni militari e attacchi, portando a tensioni interne che rischiano di indebolire ulteriormente lo stato. La situazione si sviluppa in un contesto di scontri e tensioni tra le forze iraniane e i gruppi curdi.

I dissidenti curdi pronti a combattere contro l’Iran: “Con il sostegno degli Stati Uniti”I gruppi di dissidenti curdi iraniani con base nel nord dell’Iraq si starebbero preparando a un possibile intervento armato oltre confine contro...

Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Nove mesi dopo la guerra di 12 giorni, Stati Uniti e Israele cercano di rovesciare i leader iranianiNon appena è entrata in vigore la tregua che ha posto fine all’assalto di 12 giorni all’Iran, nel giugno dello scorso anno, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato la vittoria, a ... oltrelalinea.news

È il sesto giorno di guerra in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra. Cos’è successo stamattina, in ordine: • L’Iran ha continuato ad attaccare Israele e vari paesi del Golfo, tra cui soprattutto il Qatar. Nella notte anche Israele ha ricom - facebook.com facebook

Più di 1000 morti in Iran, il conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele si allarga oltre il Golfo Silurata una fregata iraniana nell’Oceano indiano Un missile di Teheran abbattuto dalla Nato in Turchia Iraq al buio Il ministro della guerra americana: vinciamo senza p x.com