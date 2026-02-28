Raid Stati Uniti-Israele l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait che ospita soldati italiani

Nella notte, l’Iran ha attaccato le strutture militari statunitensi nel Golfo con un raid che ha colpito la base di Ali al-Salem in Kuwait, dove sono presenti anche soldati italiani. L’Iran ha dichiarato che tutte le installazioni delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito della propria autodifesa. L’attacco segue recenti operazioni congiunte tra Stati Uniti e Israele.

“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito dell’esercizio del diritto di autodifesa dell’Iran“. Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri di Teheran, lo ha ribadito in una lettera inviata all’Onu. Qualche ora prima il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva risposto ai raid congiunti di Stati Uniti e Israele attaccando le installazioni militari di Washington presenti negli stati del Golfo persico e in altre aree del Medio Oriente. Kuwait News Agency, l’agenzia di stampa ufficiale dell’emirato, ha riferito che la base aerea di Ali al-Salem, che ospita 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

