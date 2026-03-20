Juventus Women infortunio per Stolen Godo | il bollettino ufficiale del club

Juventus Women ha comunicato ufficialmente che Stolen Godo ha subito un infortunio. La società ha diffuso il bollettino medico aggiornato sulla situazione dell’atleta, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni o sui tempi di recupero. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club, che ha informato i tifosi e gli addetti ai lavori sulla circostanza.

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