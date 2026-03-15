Juventus Women Milan 0-0 LIVE | Stolen Godo fallisce un rigore

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si affrontano in una partita senza reti. Durante il match, Stolen Godo ha avuto un’opportunità di segnare su calcio di rigore, ma ha fallito l’occasione. La partita si conclude con un pareggio a zero, evidenziando la parità tra le due squadre. La cronaca live e il tabellino sono disponibili per seguire gli sviluppi dell’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 45+3? Stolen Godo sbaglia il rigore – Estevez intuisce la conclusione alla sua destra. Capeta sulla ribattuta, con poco angolo, manda sull’esterno 45? Rigore per la Juve – De Sanders atterra Capeta in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigore Articoli correlati Juventus Women Parma 3-0 LIVE: Godo chiude la pratica su punizioneCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Juventus Women Roma Supercoppa 0-1 LIVE: Giugliano porta avanti le giallorosse, Godo scheggia il palo Tutti gli aggiornamenti su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Juventus Women-Milan 0-0, ancora un'occasione per Krumbiegel32' - Ancora un'occasione per Krumbiegel che questa volta di testa mette a lato, pur avendo tanta porta a disposizione. C’era però il precedente fuorigioco di Carbonell, ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com La Juventus Women ospita il Milan a Biella Segui con noi il match LIVE facebook