Juventus Women Milan 0-0 LIVE | Stolen Godo fallisce un rigore INTERVALLO

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si sono affrontate senza segnare nessuna rete, terminando con uno 0-0. Durante il primo tempo, un rigore per la Juventus è stato fallito da Stolen Godo. La partita è stata segnata da occasioni e interventi decisivi, con l'intervallo che ha visto le due squadre ferme sul risultato di parità.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 45+8? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+6? Kyvag manda alto da ottima posizione – Servita in area da Grimshaw non c’entra lo specchio 45+4? Stolen Godo sbaglia il rigore – Estevez intuisce la conclusione alla sua destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigore INTERVALLO Articoli correlati Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: missile di Brighton e pallonetto di Capeta, poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLOKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Aggiornamenti e notizie su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Juventus Women-Milan 0-0, ancora un'occasione per Krumbiegel32' - Ancora un'occasione per Krumbiegel che questa volta di testa mette a lato, pur avendo tanta porta a disposizione. C’era però il precedente fuorigioco di Carbonell, ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com La Juventus Women ospita il Milan a Biella Segui con noi il match LIVE facebook