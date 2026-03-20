Juventus Spalletti svela la data del rinnovo e si arrabbia | Mi sento un po’ idiota

Il tecnico della Juventus ha annunciato in conferenza stampa che il suo contratto sarà rinnovato e ha mostrato nervosismo durante le dichiarazioni. La squadra si prepara a sfidare il Sassuolo nella prossima partita, mentre l’allenatore ha espresso frustrazione riguardo alla situazione contrattuale. La conferenza si è svolta oggi, e le sue parole hanno attirato l’attenzione dei media.

La Juve domani affronta il Sassuolo: le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia del match Luciano Spalletti torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato contro il Sassuolo, decimato per l’epidemia da pertosse che ha colpito la formazione di Grosso. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus vuole continuare la rincorso Champions e cerca la terza vittoria consecutiva: “ Mancano nove partita e adesso le scelte che si fanno diventano fondamentali. Dentro una partita non puoi essere sempre al top, quindi bisogna essere bravi a saper scegliere i momenti giusti dentro una gara”, esordisce l’allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Spalletti svela la data del rinnovo e si arrabbia: “Mi sento un po’ idiota” Articoli correlati Calciomercato Juve, Spalletti svela la strategia: «Siamo un po’ corti in queste posizioni. Mi fido dei direttori»Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Calciomercato Juve, Spalletti svela la strategia: «Siamo un po’ corti in queste posizioni. Mi fido dei direttori» – VIDEOKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Juventus-Pafos, Spalletti: Stiamo facendo poco rispetto a quanto vorrei Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Spalletti svela la data del... Temi più discussi: Spalletti svela perché ha scelto un attacco senza NOVE contro l'Udinese: Il Bayern ci ha insegnato tanto; I dettagli del rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; La doppia pista per il rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Di Marzio svela i piani della Juventus per l'estate: Lui è la prima scelta per la porta. Spalletti conferma il rinnovo con la Juve: La pausa delle Nazionali può essere il momento giustoDopo la vittoria esterna contro l'Udinese, la Juventus torna in campo per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadium arriva un Sassuolo decimato dalla pertosse. L'allenatore dei bianc ... corrieredellosport.it Spalletti, diretta conferenza Juventus-Sassuolo: le dichiarazioni in tempo realeSpalletti ha aperto la conferenza parlando della lotta Champions: Quali dettagli conteranno? Quello che diventa fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. Mancano 9 partite? Potremmo anche camb ... tuttosport.com Il Sassuolo che comunica di avere la pertosse in squadra mi ricorda qualcosa del passato ma a questo giro si dovrebbe giocare... #Juventus #sassuolo -#seriea - facebook.com facebook Milan Juve Ogni possessore di CRN Card puo acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato La data e l'ora di Milan-Juventus non sono state ancora definite x.com