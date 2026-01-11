Calciomercato Juve Spalletti svela la strategia | Siamo un po’ corti in queste posizioni Mi fido dei direttori – VIDEO
Nella sessione di calciomercato, Luciano Spalletti ha commentato la situazione della Juventus, evidenziando alcune carenze nel reparto. Il tecnico ha sottolineato di confidare nelle decisioni dei direttori e ha condiviso la sua visione sulla strategia di mercato. Questa intervista offre uno sguardo sulla gestione attuale della squadra e sulle prossime mosse in vista della nuova stagione.
Calciomercato Juve, Spalletti svela la strategia: «Siamo un po’ corti in queste posizioni. Mi fido dei direttori». Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Cremonese rispondendo anche a una domanda sul mercato di gennaio. MERCATO – «In alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po’ corti, poi naturalmente il mercato lo fanno i nostri direttori, di cui mi fido ciecamente. Si sta con le orecchie dritte per vedere se si può occupare queste due caselle qui per avere la possibilità del doppio ruolo». QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SPALLETTI . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, Spalletti svela la strategia: «Siamo un po’ corti in queste posizioni. Mi fido dei direttori»
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: «Mercato? In un paio di posizioni siamo un po’ corti, vedremo che succede. Sulla frase dei ‘videini’…»
Spalletti durissimo in conferenza: Fanno video col cellulare perché hanno un amico che allena altrove; Juve-Spalletti, scelta a sorpresa: Romano svela tutto; Juventus entusiasmante, Sassuolo soffocato e strangolato: il giornalista elogia la squadra di Spalletti; Spalletti ha capito benissimo cos'è il mondo Juventus: l'ex bianconero incorona Luciano.
La Juventus ha deciso il futuro di Spalletti, intreccio di mercato con il Napoli? - Luciano Spalletti ha affermato che parlerà del suo contratto con il club bianconero solo al termine di questa stagione, ma ci sono indicazioni diverse. msn.com
Juventus-Spalletti, corsa al rinnovo: si punta al 2028. Poi tutto sul ritorno di Federico Chiesa - Si parla tanto di Juventus sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026: Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juvent ... eurosport.it
Juve, ok di Spalletti alla cessione di David: individuato il nuovo bomber - Spalletti autorizza la cessione di David: al suo posto uno tra Sorloth e Nunez ... calciomercato.it
Calciomercato: Juve, per l’attacco spunta Carrasco. Ibra junior all’Ajax x.com
#Calciomercato #Juve #Massara allo scoperto su #Zirkzee e #Raspadori - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.