Calciomercato Juve Spalletti svela la strategia | Siamo un po’ corti in queste posizioni Mi fido dei direttori

In vista del calciomercato, Luciano Spalletti ha commentato la situazione della Juventus, evidenziando le aree di rafforzamento e la fiducia nei direttori. L’allenatore ha sottolineato la necessità di intervenire in alcune posizioni, mantenendo comunque un atteggiamento di fiducia nelle scelte di mercato del club. La strategia della società si andrà definendo nei prossimi giorni, con attenzione alle esigenze della squadra e alle opportunità di mercato.

. Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Cremonese rispondendo anche a una domanda sul mercato di gennaio. MERCATO – «In alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po’ corti, poi naturalmente il mercato lo fanno i nostri direttori, di cui mi fido ciecamente. Si sta con le orecchie dritte per vedere se si può occupare queste due caselle qui per avere la possibilità del doppio ruolo». QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SPALLETTI . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

