Juventus-Silva | assalto bianconero

La Juventus ha presentato un'offerta ufficiale per Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, tramite Jorge Mendes, suo agente. La comunicazione è arrivata il 20 marzo 2026, secondo quanto riportato da Fantacalcio.it. La società bianconera si è mossa formalmente per cercare di acquisire il giocatore portoghese. Non ci sono ulteriori dettagli sui termini dell'offerta o sulla risposta del Manchester City.

La Juventus ha compiuto il passo formale per Bernardo Silva. Secondo Fantacalcio.it del 20 marzo 2026, i bianconeri hanno presentato un tentativo ufficiale al centrocampista portoghese del Manchester City tramite Jorge Mendes, suo agente di fiducia. L’offerta è strutturata su un contratto triennale con opzione per un quarto anno (fino L'articolo Juventus-Silva: assalto bianconero proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Silva : assalto bianconero Articoli correlati Juventus, piano parametri zero: assalto a Bernardo Silva, Senesi e CelikLa Juventus rompe gli indugi e accelera sulle manovre per la prossima stagione, spostando il focus con decisione sul mercato degli svincolati. Leggi anche: Juventus, assalto a Bernardo Silva: addio al City a parametro zero Juve, assalto Bernardo Silva Contenuti e approfondimenti su Juventus Silva assalto bianconero Temi più discussi: Mercato, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Bernardo Silva; Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Juventus su Bernardo Silva: contatti con Jorge Mendes, le ultime; Conceicao: Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo così. FLASH | Juventus, offerta ufficiale per Bernardo Silva: triennale e ingaggio record!Bernardo Silva alla Juventus: ora non è più una semplice suggestione. Di fatto, come sottolineato nelle ultime ... fantamaster.it Juventus, assalto a Bernardo Silva: offerta e strategiaLa Juventus tenta Bernardo Silva con un triennale: strategia, cifre e concorrenza per il talento del Manchester City in vista dell’estate. europacalcio.it La Juve rompe gli indugi: pronto un triennale faraonico per strappare Bernardo Silva alla concorrenza. #BernardoSilva #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Bernardo #Silva: interesse e gradimento #Juventus (e di #Spalletti) da settimane, nessuna offerta formale né da 7 né da 8 a stagione. Si entrerà nel vivo più avanti, la qualificazione Champions sarà un passaggio importante, ci sarà concorrenza a suon di milio x.com