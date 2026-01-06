Juventus contatti avviati tra Chiesa e la Juve

Si sono aperti i negoziati tra Federico Chiesa e la Juventus, segnando un possibile ritorno dell’attaccante in bianconero. Dopo anni di prestiti e infortuni, la società sta valutando le condizioni per riportarlo a Torino. La trattativa, ancora in fase preliminare, rappresenta un passo importante nel mercato della Juventus, che cerca di rafforzare l’attacco con un giocatore di rilievo e già noto all’ambiente.

Il ritorno di Chiesa in bianconera Nella giornata di ieri, è stato lanciato un clamoroso retroscena di mercato con il il ritorno di Federico Chiesa alla Juve. Ne ha parlato Fabrizio Romano: la Juventus ha avuto un primo contatto concreto e reale con l’entourage di Federico Chiesa (sia con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, contatti avviati tra Chiesa e la Juve Leggi anche: Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool Leggi anche: Calciomercato, Federico Chiesa tornerà alla Juve? Avviati i contatti con il Liverpool Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato Juve, torna Chiesa? Ultime news di mercato e aggiornamenti oggi 5 gennaio; Juve - Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool; Juventus, si guarda a un ex per rinforzare l'attacco; Juventus, contatti avviati tra Chiesa e la Juve. Juventus, avviati i primi contatti con Chiesa: la decisione finale spetta al Liverpool - In questi primi giorni di mercato la formazione bianconera è alla ricerca di nuovi profili da inserire in organico. tuttomercatoweb.com

Juventus-Chiesa, contatti con il Liverpool: i Reds aprono alla cessione definitiva - Chiesa, contatti con il Liverpool: i Reds aprono alla cessione definitiva La volontà del giocatore spinge verso il ritorno in bianconero Un passo avanti deciso, uno scatto ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, sorpresa: il ritorno di Chiesa in bianconero? Ipotesi concreta - Rumor - Quella che sembrava una suggestione si è quantomeno trasformata in un oggetto di concreta discussione. affaritaliani.it

Federico Chiesa ha aperto alla Juventus dopo i contatti delle ultime ore - facebook.com facebook

La Juventus avvia i primi contatti per Chiesa: lo riprendereste x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.