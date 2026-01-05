Mercato Juventus in attacco si valuta di prendere un 40enne che piace molto a Spalletti Ecco chi è

La Juventus sta considerando l’ingaggio di un attuale 40enne per il reparto offensivo. La scelta si basa sulle preferenze di Spalletti, che apprezza molto il profilo in questione. La decisione mira a rafforzare il settore avanzato della squadra, valutando attentamente le opportunità di mercato e le possibili implicazioni sportive e strategiche. Restano da monitorare gli sviluppi di questa operazione e l’eventuale accordo finale.

Mercato Juventus, la società torinese sta valutando di prendere un 40enne per rafforzare il reparto offensivo che piace a Spalletti. Vediamo di chi si tratta. La Vecchia Signora si trova di fronte a una verità inequivocabile in questo inizio di 2026: per competere ai massimi livelli serve un vero numero nove. L’attuale coppia d’attacco sta palesando limiti strutturali evidenti nel gioco di Luciano Spalletti. Se Jonathan David, è considerato più una seconda punta di raccordo, Loïs Openda non possiede la taglia fisica necessaria per fungere da vertice unico. Secondo Tuttosport, l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic, impone a Comolli e alla dirigenza un intervento immediato per colmare il gap con le difese avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, in attacco si valuta di prendere un 40enne che piace molto a Spalletti. Ecco chi è Leggi anche: Sabatini e la proposta per il centrocampo bianconero: «Sarebbe molto interessante vederlo nella Juventus di Spalletti». Ecco di chi si tratta Leggi anche: Mercato Juventus, Comolli può pescare in Bundesliga per rinforzare l’attacco: già lanciata la sfida a Milan e Roma! Ecco di chi si tratta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, Calciomercato Juventus – Due affari già conclusi: manca l’ufficialità; Tonali-Juve sarebbe il crack del mercato. Il Milan cerca Gatti, Chivu vuole l’esterno; JUVENTUS NORTON-CUFFY Juventus pronta a tre colpi: Chiesa, Norton-Cuffy e Guido Rodriguez per Spalletti; Avversario al Mondiale per Club, ora obiettivo di mercato. Juventus, chi è Gonzalo Garcia. Juve, mercato d'attacco: avanti per Chiesa, c'è un piano per Sorloth. I dettagli - Il norvegese dell'Atletico potrebbe arrivare in uno scambio di prestiti con David, per l'ala del Liverpool invece bisogna aspettare... msn.com

Avversario al Mondiale per Club, ora obiettivo di mercato. Juventus, chi è Gonzalo Garcia - Dal gol al Mondiale per Club al mercato: la Juventus valuta il profilo di Gonzalo Garcia come idea per l'attacco ... gianlucadimarzio.com

Juventus, idea Schjelderup per l'attacco: ipotesi scambio di prestiti con il Benfica - Il mercato della Juventus continua a muoversi alla ricerca di nuove soluzioni offensive e nelle ultime ore emerge un’ipotesi alternativa che coinvolge il Benfica. tuttojuve.com

Napoli e Juventus, sguardo al futuro: Prates nel mirino Il mercato guarda avanti e Napoli e Juventus lo fanno con attenzione. I due club italiani monitorano Kauã Prates, terzino sinistro classe 2008 del Cruzeiro, uno dei profili più interessanti emersi dal vivaio b - facebook.com facebook

Pazza idea di mercato: Juve- #TheoHernandez La dirigenza della #Juventus avrebbe già avuto dei contatti con l'entourage dell'esterno x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.