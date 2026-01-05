Mercato Juventus in attacco si valuta di prendere un 40enne che piace molto a Spalletti Ecco chi è

La Juventus sta considerando l’ingaggio di un attuale 40enne per il reparto offensivo. La scelta si basa sulle preferenze di Spalletti, che apprezza molto il profilo in questione. La decisione mira a rafforzare il settore avanzato della squadra, valutando attentamente le opportunità di mercato e le possibili implicazioni sportive e strategiche. Restano da monitorare gli sviluppi di questa operazione e l’eventuale accordo finale.

Mercato Juventus, la società torinese sta valutando di prendere un 40enne per rafforzare il reparto offensivo che piace a Spalletti. Vediamo di chi si tratta. La Vecchia Signora si trova di fronte a una verità inequivocabile in questo inizio di 2026: per competere ai massimi livelli serve un vero numero nove. L’attuale coppia d’attacco sta palesando limiti strutturali evidenti nel gioco di Luciano Spalletti. Se Jonathan David, è considerato più una seconda punta di raccordo, Loïs Openda non possiede la taglia fisica necessaria per fungere da vertice unico. Secondo Tuttosport, l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic, impone a Comolli e alla dirigenza un intervento immediato per colmare il gap con le difese avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

