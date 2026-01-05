Fabrizio Romano fa quel nome per l’attacco | Lui è un giocatore che piace tanto internamente alla Juventus

Fabrizio Romano ha recentemente menzionato un nome per l’attacco della Juventus, sottolineando come il giocatore sia molto apprezzato all’interno del club. Questa indicazione potrebbe influenzare le prossime decisioni di mercato della società, offrendo un’idea sulle preferenze della dirigenza in vista della prossima stagione. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali trattative legate a questa candidatura.

. Le parole dell’esperto di mercato. Il nome di Alexander Sørloth torna a riscaldare l’ambiente Juventus, alimentando le discussioni sulle possibili mosse del club bianconero per rinforzare l’attacco durante la sessione invernale del 2026. Le difficoltà realizzative mostrate da David e Openda nell’ultima uscita contro il Lecce hanno spinto la dirigenza, guidata dal DS Marco Ottolini, a sondare nuovamente il terreno per il gigante norvegese dell’Atletico Madrid. Sulla questione è intervenuto il giornalista Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha voluto fare chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione, sottolineando come l’interesse interno della Juventus sia concreto ma scontrandosi con una realtà di mercato complessa: « Oggi è circolato un nome che vi avevo fatto qualche settimana fa qui sul canale, cioè un nove che alla Juve piace tanto internamente è Alexander Sørloth dell’Atletico, ma oggi non è un giocatore in uscita, è un giocatore per cui servirebbero comunque cifre molto alte per riuscire eventualmente a pensarci, quindi non siamo minimamente in dei discorsi avanzati per quanto riguarda Sørloth ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

