Juventus le parole di Grosso Affrontiamo una Juve in forma
In conferenza stampa, l’allenatore Fabio Grosso ha commentato la prossima partita della sua squadra contro la Juventus, sottolineando che i bianconeri sono in forma e pieni di interpreti di grande qualità. Ha inoltre parlato della settimana intensa vissuta dal gruppo e della difficoltà di affrontare una squadra così forte e ben allenata.
Le parole di Grosso In conferenza stampa, l’allenatore Fabio Grosso ha fatto il punto sulla settimana particolare vissuta dal gruppo: «Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi e di grandissime qualità. Sarà una partita difficile. Per noi si è aggiunta qualche complicazione in più. È stata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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