Juventus le parole di Grosso Affrontiamo una Juve in forma

In conferenza stampa, l’allenatore Fabio Grosso ha commentato la prossima partita della sua squadra contro la Juventus, sottolineando che i bianconeri sono in forma e pieni di interpreti di grande qualità. Ha inoltre parlato della settimana intensa vissuta dal gruppo e della difficoltà di affrontare una squadra così forte e ben allenata.