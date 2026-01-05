Probabili formazioni Sassuolo Juve le possibili mosse di Grosso per l’attacco C’è una sorpresa

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus, con le possibili scelte di mister Fabio Grosso nell’attacco. La partita si avvicina e si delineano alcune variazioni nelle strategie offensive delle due squadre, con una sorpresa che potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro. Di seguito, le ipotesi più accreditate per la formazione di domani sera, in vista di una sfida importante per entrambe.

Probabili formazioni Sassuolo Juve, ecco le possibili mosse di mister Fabio Grosso nel reparto offensivo per la sfida di domani sera. La Vecchia Signora si prepara alla delicata trasferta di campionato in programma la sera dell’Epifania contro il Sassuolo. La sfida del Mapei Stadium vede i padroni di casa alle prese con diverse incognite tattiche. Secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, l’allenatore degli emiliani Fabio Grosso sta valutando le migliori soluzioni per arginare la squadra di Luciano Spalletti. L’assenza più pesante per i neroverdi è certamente quella di Domenico Berardi che resterà fuori dai giochi per almeno due mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

