Bernardo Silva si avvicina a una possibile separazione dal Manchester City, con il suo contratto in scadenza. Tra i giocatori più ambiti del mercato, il portoghese rappresenta un’opportunità importante per molte società. La sua eventuale cessione potrebbe segnare un passo significativo nei prossimi movimenti di mercato, offrendo nuove prospettive sia per il calciatore che per i club interessati.

Uno dei calciatori in scadenza di contratto più cercati in sede di calciomercato è sicuramente Bernardo Silva con il portoghese pronto a salutare il Manchester City per una nuova avventura. Il prossimo 30 giugno scadrà l’accordo tra il portoghese e la squadra allenata da Pep Guardiola con il calciatore che è alla ricerca di una nuova avventura per la sua carriera. Bernardo Silva vicino a un nuovo club (Ansa Foto) – calciomercato.it Diverse squadre italiane, dal Napoli alla Juventus, passando per Inter e Milan, hanno preso informazioni sul classe 1994 che permetterebbe a qualsiasi club di effettuare un importante salto di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Sorpasso avvenuto e colpo Bernardo Silva a zero, affare sontuoso

