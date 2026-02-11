Bernardo Silva in Serie A a parametro zero | l' affare del calciomercato

La prossima estate, in Serie A, potrebbe arrivare un grande colpo a parametro zero. Bernardo Silva potrebbe trasferirsi senza costi di mercato, aprendo uno scenario interessante per le squadre italiane. Le trattative sono ancora in fase di definizione, ma l’affare potrebbe cambiare le carte in tavola per diverse squadre pronte a investire.

La prossima finestra estiva in Serie A potrebbe riservare movimenti di rilievo a costo zero, offrendo opportunità significative alle squadre italiane pronte a sfruttare contratti in scadenza. Nomi di calibro internazionale potrebbero liberarsi dai rispettivi accordi e valutare nuove destinazioni senza oneri di cartellino, amplificando le possibilità di rinnovare la competitività del campionato. Bernardo Silva non rinnoverà con il City e potrebbe arrivare a parametro zero in Serie A; la Juventus risulta tra le realtà più interessate, con possibili sondaggi anche da MLS e Arabia Saudita. Robert Lewandowski potrebbe liberarsi dal Barcellona al termine della stagione: nonostante i 37 anni, resta tra i profili più prolifici e potrebbe attrarre diversi club italiani.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel calciomercato della Juventus, Bernardo Silva è uno dei nomi più discussi, con il suo contratto in scadenza e l'interesse di diversi club di Serie A.

Bernardo Silva si avvicina a una possibile separazione dal Manchester City, con il suo contratto in scadenza.

