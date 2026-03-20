Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro il Sassuolo, sottolineando che nelle ultime gare le scelte sono state cruciali. Ha anche confermato di essere disponibile per un eventuale rinnovo del contratto, senza approfondire ulteriori dettagli. La partita si gioca in un momento importante per la stagione del club.

Il tecnico della Juve: "Il rinnovo del contratto? Da parte mia massima disponibilità". TORINO - Luciano Spalletti, alla vigilia della gara di campionato, in casa, contro il Sassuolo, non si sbilancia. Parla dell'obiettivo Champions e del suo possibile rinnovo con il club bianconero ma non chiarisce le situazioni di Vlahovic e Thuram, entrambi in forse e per i quali bisognerà attendere la lista dei convocati. "Quello che è fondamentale sono le scelte che andremo a fare. Le scelte dentro ogni partita, saper riconoscere i momenti, possono esser determinanti per queste ultime gare. Bisogna saper scegliere. Vlahovic? Valuteremo bene insieme. Abbiamo ancora domani mattina; si decide domani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "In queste ultime gare fondamentali le scelte"

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