La Juventus, secondo il calendario, ha due partite in casa contro Sassuolo e Genoa, mentre il Como si trova al quarto posto in classifica. L’allenatore Spalletti prepara la squadra per queste gare decisive della volata Champions. La squadra torinese cerca di ottenere i punti necessari per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alle prime quattro posizioni.

Udine si presentava come una possibile trappola: palla a Yildiz dentro un tridente “leggero” e la trappola si è rivelata un piccolo, grande volano nella corsa Champions. Il Como ha rimesso la freccia, la Roma si è persa sul lago dorato per i ragazzi di Fabregas e, ora, tutti con il naso all’insù verso le tappe, nove, da qui al traguardo. Luciano Spalletti non perde occasione per sottolineare come "io viva per il quarto posto.": senza il mercato estivo ne risentirebbe, non il futuro dell’ex ct azzurro perché il suo rinnovo è pronto e verrà ufficializzato a breve, magari in settimana, magari durante la sosta del campionato per i playoff mondiali della nostra nazionale, magari dopo che lo stesso Spalletti abbia soffiato sulle trecento vittorie in serie A in caso di tre punti, sabato, contro il Sassuolo allo Stadium. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volata Champions, il calendario dice Juve: Spalletti ha in casa le partite per lo scatto

Articoli correlati

Calendario Juve, dentro alla volata Champions: partite a confronto con le altre pretendenti al quarto postoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

Juve-Pisa, bonus finiti per Spalletti: serve lo scatto per la ChampionsI bonus sono finiti per la Juventus: dopo quattro partite senza vittoria, ora servono i tre punti per non perdere il treno verso l'Europa che conta.

Una selezione di notizie su Volata Champions

Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsino; Cosa può dare Vlahovic alla Juventus nella volata Champions: servono goal e fame da 9; Elmas-Alisson, il Napoli punta su di loro per la volata Champions: novità sui riscatti – CdS.

Volata Champions, il calendario dice Juve: Spalletti ha in casa le partite per lo scattoI bianconeri affrontano Sassuolo e Genoa allo Stadium e puntano al quarto posto occupato dal Como. E il tecnico di Certaldo avrà un Vlahovic in più per il rush finale ... gazzetta.it

Volata Champions, 5 squadre per due posti: i calendari a confronto, come pesa il gol di GattiSe il primo posto sembra ormai blindato dall'Inter, si sta facendo sempre più entusiasmante la lotta Champions e Sportmediaset ha provato a fare il punto: Se come tutti i ... tuttojuve.com

Tutti i risultati erano buoni tranne l'1 in Como vs Roma. Se c'è un rivale pericoloso per la volata Champions sono i lariani ! #finoallafine x.com

A Open Var l’AIA certifica che il mancato rigore alla #Roma a Marassi è stato un errore evidente. Se ne parla meno perché non riguarda i soliti noti, ma è una omissione che pesa molto nella volata Champions League. - facebook.com facebook