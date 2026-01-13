Bernardo Silva Juve Sky | il club bianconero lavora per il colpaccio a parametro zero in estate
Secondo fonti di Sky Sport, la Juventus sta pianificando un importante colpo di mercato per la prossima estate, puntando ad acquistare Bernardo Silva a parametro zero. La società bianconera valuta questa operazione come un’opportunità strategica per rafforzare il centrocampo, con un giocatore di grande esperienza e qualità internazionale. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’interesse è confermato e monitorato con attenzione.
. Comolli alla finestra per il portoghese. La Juventus non smette di guardare al futuro e, mentre la squadra di Luciano Spalletti macina punti in campionato, la dirigenza bianconera sta già gettando le basi per un colpo che avrebbe del clamoroso. Il nome che sta infiammando i corridoi della Continassa è quello di Bernardo Silva, il talentuosissimo centrocampista portoghese in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Lo riporta Sky Sport. Un profilo da top player. L’interesse per il classe ’94 non è una novità, ma la sua situazione contrattuale lo sta trasformando in una vera e propria occasione di mercato da monitorare con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
