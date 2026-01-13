Secondo fonti di Sky Sport, la Juventus sta pianificando un importante colpo di mercato per la prossima estate, puntando ad acquistare Bernardo Silva a parametro zero. La società bianconera valuta questa operazione come un’opportunità strategica per rafforzare il centrocampo, con un giocatore di grande esperienza e qualità internazionale. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’interesse è confermato e monitorato con attenzione.

. Comolli alla finestra per il portoghese. La Juventus non smette di guardare al futuro e, mentre la squadra di Luciano Spalletti macina punti in campionato, la dirigenza bianconera sta già gettando le basi per un colpo che avrebbe del clamoroso. Il nome che sta infiammando i corridoi della Continassa è quello di Bernardo Silva, il talentuosissimo centrocampista portoghese in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Lo riporta Sky Sport. Un profilo da top player. L’interesse per il classe ’94 non è una novità, ma la sua situazione contrattuale lo sta trasformando in una vera e propria occasione di mercato da monitorare con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, Sky: il club bianconero lavora per il colpaccio a parametro zero in estate

Leggi anche: Bernardo Silva Juve, Guardiola accende le sirene di mercato: «Voglio il meglio per lui: deciderà con il club». Il parametro zero deve ancora prendere una decisione

Leggi anche: Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve, un big in scadenza del Manchester City può diventare un'occasione per giugno; Bernardo Silva in Italia? L'indiscrezione lanciata da Di Canio: Como, Juve e Napoli le possibili destinazioni; Di Canio: Bernardo Silva può venire in Serie A a gennaio. Napoli, Como e Juventus, dove può andare; Bernardo Silva in Serie A, Paolo Di Canio ha saputo qualcosa: Scusami Jorge, lo dovevo dire.

Sky Sport | Bernardo Silva alla Juventus: la rivelazione fa sognare i tifosi - Bernardo Silva alla Juventus: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista del prossimo mercato estivo. fantamaster.it