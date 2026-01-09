Bernardo Silva il gesto che ha esaltato i tifosi | ecco perché la Juve farebbe un colpaccio

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha attirato l’attenzione dei tifosi con un gesto durante la partita contro il Brighton. Questo episodio ha suscitato apprezzamenti tra gli appassionati, alimentando discussioni sul suo possibile trasferimento alla Juventus. La partita tra Milan e Genoa, invece, è stata caratterizzata da polemiche e ammonizioni nel finale, aggiungendo ulteriori spunti di riflessione sul calcio italiano e internazionale.

Il portoghese si è reso protagonista di un episodio contro il Brighton che è piaciuto moltissimo ai tifosi del Manchester City Milan-Genoa è stata la partita delle polemiche, oltre che delle ammonizioni nel finale. In occasione del rigore concesso alla squadra di De Rossi i giocatori rossoneri si sono infuriati o hanno avuto dei comportamenti un po' sopra le righe, prendendosi l'ammonizione. Tomori ha esultato in faccia agli avversari dopo l'errore, Maignan ha protestato (e non solo) con l'arbitro mentre Pavlovic ha danneggiato il dischetto dell'area da cui ha calciato Stanciu. Lo stesso che hanno provato a fare anche i calciatori del Brighton nella sfida contro il Manchester City di un paio di giorni fa.

