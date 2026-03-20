La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla partita di sabato sera contro il Sassuolo di Fabio Grosso, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva. Spalletti ha deciso di usare il sistema con il Falso 9 e ha scelto Boga come favorito rispetto a David. La sfida si svolgerà allo stadio di Torino.

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida cruciale di sabato sera contro il Sassuolo di Fabio Grosso, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e scavalcare il Como nella corsa al quarto posto. Il tecnico toscano sembra intenzionato a confermare l’assetto tattico che ha dato garanzie nelle ultime uscite, con un unico grande dubbio che riguarda il terminale offensivo: il ballottaggio tra la conferma di Jeremie Boga come “falso nueve” e il possibile rilancio di Jonathan David. L’ivoriano è l’uomo copertina del momento in casa bianconera, reduce da tre gol nelle ultime tre gare e reduce da una prestazione convincente contro l’Udinese proprio nel ruolo di riferimento centrale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Sassuolo, Spalletti sceglie il Falso 9: Boga favorito su David

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