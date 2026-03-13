In vista della partita contro l'Udinese, l’allenatore della Juventus sta considerando di schierare Boga dal primo minuto, mentre David potrebbe restare in panchina. Yildiz viene valutato come possibile falso nove nel modulo della squadra. L’esterno sta dimostrando progressi e si prepara a una maglia da titolare, mentre il canadese potrebbe essere escluso dalla formazione iniziale.

Luciano Spalletti ha trovato la quadra, ma la sua Juventus non è immutabile, tutt'altro. Costruite con fatica le fondamenta della casa bianconera, adesso l'allenatore lavora ogni giorno per migliorarla gradualmente in vista di un finale di stagione che deve necessariamente concludersi con il pass per la prossima Champions League, nelle volontà del club. Ciò che ancora non è scolpito nella pietra è senza dubbio la casella di centravanti, con Jonathan David che nell'ultimo mese si è fermato dal punto di vista realizzativo dopo un inizio di 2026 dal sapore di riscatto. Mentre Dusan Vlahovic si avvicina alla sua prima convocazione...

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti pensa a Boga dal 1': David a rischio, Yildiz falso nove?

