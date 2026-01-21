LIVE Alle 21 Juve-Benfica | Spalletti sceglie Miretti e David Mourinho con Pavlidis

Alle 21 si gioca Juve-Benfica, una partita decisiva per la qualificazione ai playoff. Spalletti ha scelto Miretti e David, mentre Mourinho punta su Pavlidis. La Juventus cerca una vittoria che potrebbe garantirle il passaggio del turno, mentre il Benfica tenta di avvicinarsi alle zone spareggio. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma uguale determinazione.

I portoghesi hanno fatto visita alla Basilica di Superga per rendere omaggio alla memoria del Grande Torino. Per la gara della 7ª giornata della fase campionato di Champions League, la squadra di Spalletti scenderà in campo con la prima divisa, quella bianconera. (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. (4-2-3-1): Trubin; Dedic, T. Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho. A due giornate dal termine della fase campionato, a Juve è diciassettesima, mentre il Benfica venticinquesimo e primo degli eliminati: guarda qui la classifica completa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

