Judo Matteo Piras e Giulia Ghiglione si fermano agli ottavi nel day-1 al Grand Slam di Tbilisi

Nel primo giorno del Grand Slam di Tbilisi, Matteo Piras e Giulia Ghiglione hanno partecipato alle gare di judo, fermandosi entrambi agli ottavi di finale. La competizione, quarta tappa del World Tour di questa stagione, si è appena conclusa senza che gli atleti italiani riuscissero ad avanzare oltre questa fase. La giornata si è conclusa senza ulteriori risultati per i judoka azzurri.

Si è appena conclusa senza grandi acuti per i colori azzurri la giornata d’apertura del Grand Slam di Tbilisi 2026, quarto appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della capitale georgiana non sono arrivati risultati di rilievo in questo day-1 per la Nazionale italiana, che schierava oggi solamente due rappresentanti nelle categorie leggere. Ci si poteva attendere qualcosa in più alla vigilia da Matteo Piras, settima testa di serie del tabellone nella -66 kg e ammesso direttamente al secondo turno con un bye, che ha vinto al debutto al Golden Score per yuko con il mongolo Jantsandorj per poi venire eliminato agli ottavi dall’uzbeko Azizbek Ortikov (ippon dopo due minuti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Matteo Piras e Giulia Ghiglione si fermano agli ottavi nel day-1 al Grand Slam di Tbilisi Articoli correlati Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a... Judo, Grand Slam di Tbilisi e European Cup di Riga: 27 azzurri in gara dal 20 al 22 marzo. Il programma completoIl grande judo internazionale torna protagonista con due appuntamenti in contemporanea. Approfondimenti e contenuti su Matteo Piras Discussioni sull' argomento Italia del judo pronta su più fronti: gli azzurri a Tbilisi e Riga; Tbilisi Grand Slam 2026, i judoka siciliani in Nazionale; Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli Europei; Il judo mondiale fa tappa a Tbilisi: riflettori sullo sciclitano Vincenzo Pelligra. Un caloroso benvenuto al piccolo Matteo! Tantissimi auguri alla mamma Silvia Marini e al papà Fabrizio Piras per la nascita del loro splendido bambino. Che la vostra vita si riempia ogni giorno di amore, gioia e dolcissimi momenti insieme. Benvenuto al - facebook.com facebook