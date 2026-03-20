Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor Anthony e Bromell impressionano sui 60 metri

Ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, disputati a Torun, l’Italia può sorridere perché Ceccarelli e Randazzo sono stati promossi in semifinale. Anthony e Bromell hanno invece mostrato ottime prestazioni sui 60 metri, lasciando un segno nelle batterie di qualificazione. La giornata ha visto atleti italiani distinguersi in una competizione che prosegue con tutte le squadre pronte a dare il massimo.

L’Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell’impianto di Torun (Polonia). Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo si sono qualificati alle semifinali dei 60 metri, riuscendo a rientrare nelle prime tre posizioni delle rispettive batterie e garantendosi così il passaggio del turno. Le semifinali si disputeranno alle ore 20.16, mentre la finale andrà in scena alle ore 21.22. Samuele Ceccarelli è risultato tra i peggiori per tempo di reazione (0.156) nella prima batteria, ma la sua accelerazione è stata positiva, salvo poi perdere un po’ di brillantezza sul lanciato e rischiare di essere rimontato, conservando la terza posizione per questione di millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metri Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle Leggi anche: Atletica, Filippo Randazzo campione italiano nei 60 metri indoor Altri aggiornamenti su Mondiali Indoor Argomenti discussi: Mondiali atletica indoor al via oggi: il programma e dove vedere gli italiani in gara. Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metriL'Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell'impianto di Torun (Polonia). oasport.it Mondiali indoor: Ceccarelli in semifinale nei 60m, Azzurri protagonisti a Toru?A Toru?, in Polonia, si è aperta la prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026. Ospitata nella regione di Kujawy-Pomorze, la rassegna vede 674 atleti da 118 Paesi, per la ventunesi ... it.blastingnews.com