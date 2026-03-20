joint venture cina manta aircraft il consiglio di stato conferma il veto golden power

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar del Lazio di mantenere il veto governativo sulla joint venture tra la start-up italiana Manta Aircraft e la cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. La conferma chiude definitivamente il contenzioso legale riguardante questa operazione. La questione riguarda la legittimità dell’intervento dello Stato attraverso il meccanismo del golden power.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio e chiuso definitivamente il contenzioso sulla legittimità del veto governativo alla joint venture tra la start-up italiana Manta Aircraft e la cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd. (Saig). Una pronuncia che, al di là delle dimensioni contenute dell’operazione, consolida alcuni principi chiave in materia di poteri speciali e li estende a scenari che vanno oltre il classico perimetro del foreign direct investment screening. La vicenda La storia inizia con un accordo apparentemente circoscritto: Manta Aircraft, piccola realtà italiana del settore aeronautico, e Saig, colosso dell’industria aerospaziale cinese a controllo governativo, si accordano per costituire una joint venture in territorio cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

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