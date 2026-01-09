Golden power l' Ue ritira la procedura di infrazione contro l' Italia dopo i problemi emersi dal caso Unicredit Orcel in attesa del Consiglio di Stato

L’Unione Europea ha deciso di revocare la procedura di infrazione avviata contro l’Italia riguardo alla legge sul golden power. La decisione arriva dopo le modifiche apportate dal governo italiano, in risposta alle criticità emerse nel caso Unicredit e alle attese per il pronunciamento del Consiglio di Stato su Orcel. Questa rimozione rappresenta un passo importante nel rapporto tra Italia e Ue in materia di tutela delle aziende strategiche.

