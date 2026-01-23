TikTok crea una joint venture per evitare il divieto negli USA

TikTok ha annunciato la creazione di una joint venture per conformarsi alle normative statunitensi e prevenire un possibile divieto nel paese. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente Donald Trump, che ha sottolineato il suo ruolo nel favorire questa soluzione. Questa mossa rappresenta un passo strategico per TikTok nel contesto delle tensioni regolamentari tra l'azienda e le autorità americane.

Il presidente americano Donald Trump accoglie con favore l'accordo di TikTok, rivendicandone il merito. TikTok ha creato una joint venture a maggioranza americana per proteggere le sue attività ed evitare il divieto negli USA. ByteDance, la società madre della piattaforma di social media con sede in Cina, ha affermato che la TikTok USDS Joint Venture LLC servirà oltre 200 milioni di utenti e 7,5 milioni di aziende, proteggendo i dati degli utenti, le app e gli algoritmi attraverso misure di privacy dei dati e di sicurezza informatica.

