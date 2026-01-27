La pioggia non ha reso ingestibili i capelli di Charlotte Casiraghi anzi li ha resi ancora più belli Il trucco ovviamente c' è Ecco quale
In occasione della sfilata di Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026, Charlotte Casiraghi ha dimostrato che, con il trucco giusto e qualche accorgimento, anche la pioggia può valorizzare i capelli, evitando inconvenienti e mantenendo un aspetto elegante e sobrio.
La tempesta perfetta. Che pioggia e capelli non siano il binomio perfetto non è una novità, ma se la chioma è quella di Charlotte Casiraghi e in programma c’è una sfilata di Chanel (l’ Haute Couture Primavera-Estate 2026 ) può anche capitare di trasformare l’inconveniente in qualcosa di chic. Qualcosa di magico. Charlotte Casiraghi e la chioma texturizzata dalla pioggia parigina. La figlia di Carolina di Monaco è arrivata da Chanel a Le Grand Palais sotto una pioggia leggera che non ha scalfito minimante il suo aplomb. Elegantissima, un filo di trucco, un sorriso per tutti. Minimal anche i capelli, a cui Charlotte Casiraghi ama dare un effetto naturale, quell’ effortess chic amato da tante famose e che ormai ha fatto scuola. 🔗 Leggi su Amica.it
