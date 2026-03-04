Come Our Legacy ha collaborato con Timberland per ridisegnare i classici 6-Inch Boot, creando una versione rivisitata del modello iconico. La collezione presenta dettagli aggiornati e materiali scelti appositamente per questa partnership, mantenendo l’identità originale del prodotto. Questa linea è stata lanciata di recente e sarà disponibile sul mercato attraverso vari rivenditori selezionati.

Dopo aver rimaneggiato le iconiche Chuck Taylor di Converse, i completi di Armani e i goggles di C.P. Company, per la sua nuova collaborazione Our Legacy Work Shop ha messo mano all'iconico 6-Inch Boot di Timberland, simbolo assoluto nel mondo del footwear. «Abbiamo creato la collezione ispirandoci agli anni formativi dell'estetica outdoor dei primi tempi, abbinando stili quotidiani a giacche resistenti alle intemperie e a un fantastico paio di stivali robusti.

© Gqitalia.it - Come Our Legacy ha reso i 6-Inch Boot di Timberland ancora più iconici

