Alle 18 di oggi, il Fargo Cafè di Ravenna ospiterà un concerto gratuito di Jesse The Faccio, che si esibirà da solo con la sua chitarra. L’evento prevede un’esibizione musicale senza costi di ingresso, attirando così gli appassionati di musica dal vivo. La performance si svolgerà nel locale, offrendo un momento di intrattenimento per i presenti.

Alle 18 di oggi il Fargo Cafè di Ravenna ospita il live di Jesse The Faccio in solo set. Il concerto sarà a ingresso gratuito. Cantautore italiano nato e cresciuto a Padova, Jesse The Faccio dialoga tra il lo-fi rock d’oltreoceano e il cantautorato italiano. Chitarre dal gusto indie americano si intrecciano a testi che giocano con immagini semplici ma stratificate, spesso incentrate su amore, relazioni e fragilità quotidiane. È proprio nelle liriche che affiora la dimensione di provincia: uno sguardo intimo e diretto, capace di trasformare esperienze personali in racconti universali. Dopo l’esordio con ’I soldi per New York’ (2018) e il successivo ’Verde’ (2020), nel novembre 2021 è uscito l’EP ’Le cose che ho’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesse The Faccio e la sua chitarra al Fargo

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