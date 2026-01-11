addio a roberto rosati la sua chitarra per i big

È venuto a mancare Roberto Rosati, noto anche come Bob Rose, chitarrista e cantante fiorentino. A 83 anni, lascia un segno nel panorama musicale italiano, in particolare nel settore dei Big. La sua figura rimarrà impressa per il contributo artistico e la passione condivisa con il pubblico. Il suo ricordo rappresenta un'importante testimonianza della musica nazionale degli ultimi decenni.

Tragica scomparsa nel panorama musicale: venerdì è venuto a mancare, all’età di 83 anni, il chitarrista fiorentino, cantante e indimenticabile voce Bob Rose, all’anagrafe Roberto Rosati. È deceduto al termine di una lunga malattia, confortato dall’amore della moglie e cantautrice Deborah Castellucci, che venerdì ha dato annuncio del lutto. Oltre a lei, lascia due figli avuti da precedente relazione. I funerali si terranno domani alle 10 alla Pieve di San Martino in Gangalandi a Lastra a Signa. La chitarra di Bob è legata ad alcuni dei più celebri cantautori e interpreti italiani degli anni Settanta: tra il 1972 e il 1976 incide e va in tournée con Claudio Baglioni per l’album ‘Solo’, con Lucio Dalla per ‘Anidride solforosa’, con Francesco De Gregori per ‘Buffalo Bill’, con Antonello Venditti per ‘Lilli’, con Gabriella Ferri per ‘Sempre’, con Patty Pravo per ‘Incontro’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

