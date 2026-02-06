Jeff Bezos ha distrutto il Washington Post?

Di recente, si è fatto molto parlare del Washington Post. Dopo il licenziamento di circa un terzo dei dipendenti, circolano dubbi sulla direzione presa dal giornale. Molti si chiedono se questa scelta sia legata a un tentativo di allinearsi con le posizioni di Trump, alimentando il sospetto che Jeff Bezos abbia influito sull'orientamento del quotidiano. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra chi teme una perdita di indipendenza dell’informazione.

Lo sostengono in molti dopo il licenziamento di un terzo dei dipendenti e lo spostamento del giornale verso posizioni sempre più vicine a Trump Mercoledì il Washington Post ha annunciato il licenziamento di circa trecento dei suoi 800 giornalisti e di una quota consistente di altri dipendenti: un ridimensionamento enorme anche per gli standard degli Stati Uniti, un paese dove i licenziamenti sono più frequenti e più facili da realizzare rispetto per esempio all’Italia. Il Washington Post è uno dei giornali più importanti al mondo ed è di proprietà di uno degli uomini più ricchi del mondo, Jeff Bezos, fra le altre cose fondatore del gruppo Amazon. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il Washington Post sta vivendo giorni difficili.

La proprietà di Jeff Bezos ha avviato una grossa riduzione del personale al Washington Post.

