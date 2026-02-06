Jeff Bezos sta facendo parlare di sé per le decisioni recenti sul Washington Post. Il miliardario aveva l’opportunità di mantenere vivo un giornale importante per l’America, ma sembra che le sue scelte stiano portando a una progressiva perdita di valore e credibilità. Le critiche si moltiplicano e molti si chiedono quale sarà il futuro di questa testata, ormai sempre più lontana dalla sua storica indipendenza.

Potreste mai ereditare un raro violino Stradivari, prendervene cura per anni, e poi all’improvviso decidere di distruggerlo a martellate? Oppure mettere le mani su un prezioso diamante, conservarlo in una scatola foderata di velluto blu, per poi buttarlo in un fiume? Questi comportamenti incomprensibili non sono molto lontani da ciò che Jeff Bezos sta facendo al Washington Post, danneggiando in modo forse permanente uno dei più importanti quotidiani statunitensi. Ho lavorato al Post scrivendo di mezzi d’informazione per sei anni, fino al 2022, e prima avevo sempre apprezzato il giornale. È stata un’esperienza entusiasmante che mi dato l’occasione di conoscere a fondo i lettori e la redazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Jeff Bezos sta distruggendo il Washington Post

Approfondimenti su Jeff Bezos Washington Post

Il Washington Post sta vivendo giorni difficili.

Di recente, si è fatto molto parlare del Washington Post.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

amazon is worse than you think

Ultime notizie su Jeff Bezos Washington Post

Argomenti discussi: I tagli e le politiche di Jeff Bezos stanno distruggendo il Washington Post; Neil Young attacca Amazon e offre il suo catalogo gratis ai residenti in Groenlandia; Il Washington Post licenzia i suoi giornalisti: appello dei corrispondenti a Jeff Bezos; Neil Younger offre ai groenlandesi accesso gratuito ai suoi archivi.

Bezos investe tanto e licenzia tanto. Presenta il conto l'AI che crea e che distruggeNel 2026 punta 200 miliardi su Amazon, dopo aver annunciato 16mila esuberi nel mondo. Anche il Washington Post è costretto a una dolorosa cura dimagrante. Una ... huffingtonpost.it

I tagli e le politiche di Jeff Bezos stanno distruggendo il Washington PostOra il quotidiano ha cominciato a risparmiare anche sulla storica redazione degli Esteri. I meme sul film di Melania Trump e il panico degli inviati ... ilfoglio.it

Il Washington Post, di proprietà di Jeff Bezos, taglia 300 giornalisti e Amazon Go e Amazon Fresh chiudono i loro negozi. In compenso quest’anno Amazon investirà 200 miliardi in IA, ma questa cifra record preoccupa gli investitori e il titolo cede. x.com

Questa è una foto di Jeff Bezos nel suo ufficio Amazon nel 1999. Guardatela ogni volta che paura e incertezza vi fanno dubitare dei vostri sogni e dei vostri progetti. Via investorsthink su ig facebook