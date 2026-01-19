Il ritorno di Beatrice Quinta | esce il nuovo singolo Amore Business

Il 22 gennaio, Beatrice Quinta torna con il nuovo singolo “Amore Business”. Il brano, un pezzo pop caratterizzato da chitarre e archi, propone una reinterpretazione moderna e minimale della tradizione cantautorale italiana. Un’uscita che arricchisce il panorama musicale con un sound fresco e raffinato, riflettendo una sensibilità contemporanea e un’attenta cura dei dettagli.

Beatrice Quinta torna giovedì 22 gennaio con il nuovo singolo "Amore Business". Si tratta di un brano pop costruito attorno a chitarre e archi, in cui la tradizione cantautorale italiana viene rielaborata attraverso una lente contemporanea e minimalista. Il pezzo descrive una relazione in cui.

