Openda Juve il belga sarà ceduto in estate? La dirigenza bianconera ha preso una decisione importante sul giocatore I dettagli

Openda, il calciatore belga, sarà probabilmente ceduto in estate a causa delle strategie della Juventus. La società ha deciso di non rinnovare il contratto, puntando a rinnovare il reparto offensivo. La trattativa con altri club sta già prendendo forma, e si pensa che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo un confronto tra il tecnico e la dirigenza sulla sua permanenza.

Openda Juve, il belga si avvicina sempre più alla cessione. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di confermare il giocatore. Il calciomercato della Juventus si preannuncia come uno dei più caldi degli ultimi anni, con una vera e propria rivoluzione che promette di toccare ogni reparto. Nonostante l’investimento fatto e le aspettative iniziali, il rapporto tra il giocatore e il club bianconero sembra essere giunto a un binario morto, portando alla luce una decisione drastica da parte della dirigenza della Continassa. Le ultime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti societari non lasciano spazio a interpretazioni: la storia d’amore tra l’ex Lipsia e la “Vecchia Signora” è pronta a concludersi dopo una sola stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ZHEGROVA e OPENDA, conferenza di presentazione con COMOLLI

