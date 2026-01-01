Boga Juve spunta anche l’ex Atalanta per la trequarti bianconera | è nella lista della dirigenza come possibile vice Yildiz I dettagli

Da juventusnews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la trequarti, tra cui l’ex Atalanta Boga, considerato un possibile vice Yildiz. La dirigenza sta analizzando diverse soluzioni, inclusi Chiesa e Maldini, per trovare un profilo che possa portare qualità e versatilità all’attacco bianconero. La scelta finale sarà determinata dalle valutazioni tecniche e dalle strategie di mercato in corso.

Boga Juve, l’ex Atalanta può diventare un’idea concreta per l’attacco: Comolli cerca un cambio di qualità, nella lista anche Chiesa e Maldini. La strategia della Juventus per la sessione invernale di calciomercato appare sempre più delineata e mira a colmare una lacuna specifica nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Al centro del progetto tecnico c’è indiscutibilmente Kenan Yildiz, divenuto il fulcro del gioco bianconero e l’elemento imprescindibile per accendere la manovra offensiva. Tuttavia, la dipendenza dalle giocate del talento turco impone una riflessione obbligata: serve un’alternativa valida, un  vice Yildiz capace di garantire lo stesso livello di pericolosità e qualità tecnica quando il numero 10 avrà bisogno di tirare il fiato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

boga juve spunta anche l8217ex atalanta per la trequarti bianconera 232 nella lista della dirigenza come possibile vice yildiz i dettagli

© Juventusnews24.com - Boga Juve, spunta anche l’ex Atalanta per la trequarti bianconera: è nella lista della dirigenza come possibile vice Yildiz. I dettagli

Leggi anche: Maldini Juventus, possibile ritorno di fiamma per il fantasista dell’Atalanta! Può essere lui il vice Yildiz, ma la lista comprende altri due nomi

Leggi anche: Mercato Juve, cosa aspettarsi dalla prossima sessione di gennaio? Piano e programmi della dirigenza bianconera, tutti i dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.