Boga Juve spunta anche l’ex Atalanta per la trequarti bianconera | è nella lista della dirigenza come possibile vice Yildiz I dettagli

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la trequarti, tra cui l’ex Atalanta Boga, considerato un possibile vice Yildiz. La dirigenza sta analizzando diverse soluzioni, inclusi Chiesa e Maldini, per trovare un profilo che possa portare qualità e versatilità all’attacco bianconero. La scelta finale sarà determinata dalle valutazioni tecniche e dalle strategie di mercato in corso.

Boga Juve, l'ex Atalanta può diventare un'idea concreta per l'attacco: Comolli cerca un cambio di qualità, nella lista anche Chiesa e Maldini. La strategia della Juventus per la sessione invernale di calciomercato appare sempre più delineata e mira a colmare una lacuna specifica nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Al centro del progetto tecnico c'è indiscutibilmente Kenan Yildiz, divenuto il fulcro del gioco bianconero e l'elemento imprescindibile per accendere la manovra offensiva. Tuttavia, la dipendenza dalle giocate del talento turco impone una riflessione obbligata: serve un'alternativa valida, un vice Yildiz capace di garantire lo stesso livello di pericolosità e qualità tecnica quando il numero 10 avrà bisogno di tirare il fiato. Il Nizza spinge per cedere al più presto Jeremie Boga. Accostato anche alla Juventus nelle ultime ore, il giocatore può andar via anche in prestito con opzione per una cifra tra i 10 e i 12mln €. La Juventus vuole un vice Yildiz. Secondo Moretto e Romano, il club bianconero è in cerca di un giocatore che possa far rifiatare il turco. Chiesa è tra i nomi valutati, ma il Liverpool difficilmente lo cede a gennaio; Boga e Maldini sono altre piste prese in considerazione.

