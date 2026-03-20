ivg in italia crescono le farmacologiche calano gli obiettori

In Italia, il numero complessivo di interruzioni volontarie di gravidanza si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con un aumento di appena 85 casi. Tuttavia, si registra una crescita delle procedure farmacologiche e una diminuzione degli obiettori di coscienza tra i medici. I dati ufficiali mostrano che il tasso di IVG è rimasto sostanzialmente invariato, ma le modalità di intervento stanno evolvendo.

Il tasso di IVG in Italia rimane sostanziamente invariato, con un leggerissimo incremento dello 0,1% rispetto al 2022 (+85 IVG), ma a cambiare è il quadro. È quanto emerge dalla “ Relazione recante lo stato di attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza ” diffuso dall’ISS e contenente i dati relativi al 2023. Crescono gli aborti tra le italiane mentre si registra un calo tra straniere e minorenni (il cui tasso di abortività resta comunque inferiore rispetto a quello delle coetanee in altri Paesi europei). In aumento anche il ricorso alla pillola abortiva (+7,8% rispetto all’anno precedente), ma sopratutto gli aborti farmacologici: nel 2023 circa il 60% delle IVG sono infatti state di quest’ultimo tipo, pari a 38. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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