Crescono gli incidenti totali ma calano i mortali Quasi 800 le patenti ritirate | il 2025 della Polizia Locale in provincia

Nel 2025, la Polizia Locale in provincia ha registrato un aumento degli incidenti complessivi, mentre si è ridotto il numero di incidenti mortali. Sono state ritirate circa 800 patenti, riflesso di un’attenzione crescente alla sicurezza stradale. Questi dati evidenziano un quadro in evoluzione, con sfide e miglioramenti nel settore della prevenzione e del rispetto delle norme alla guida.

Aumenta il numero totale degli incidenti nel 2025, ma fortunatamente cala quello degli scontri mortali. Lievitano invece le patenti ritirate a seguito dei controlli. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalle attività svolte nel corso del 2025 dalle Polizie Locali. I dati sono stati.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

