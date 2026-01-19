Crescono gli incidenti totali ma calano i mortali Quasi 800 le patenti ritirate | il 2025 della Polizia Locale in provincia
Nel 2025, la Polizia Locale in provincia ha registrato un aumento degli incidenti complessivi, mentre si è ridotto il numero di incidenti mortali. Sono state ritirate circa 800 patenti, riflesso di un’attenzione crescente alla sicurezza stradale. Questi dati evidenziano un quadro in evoluzione, con sfide e miglioramenti nel settore della prevenzione e del rispetto delle norme alla guida.
Aumenta il numero totale degli incidenti nel 2025, ma fortunatamente cala quello degli scontri mortali. Lievitano invece le patenti ritirate a seguito dei controlli. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalle attività svolte nel corso del 2025 dalle Polizie Locali. I dati sono stati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Controlli della Polizia locale sui mezzi pesanti a Bari: raffica di sanzioni, sei patenti ritirate
Leggi anche: A Bologna calano gli incidenti, ma sono più gravi: crescono morti e feriti
Incidenti stradali, è allarme: in Liguria crescono ancora - Genova – In Liguria crescono gli incidenti stradali, compresi quelli mortali. ilsecoloxix.it
A confronto i numeri degli incidenti stradali a Cerveteri e a Ladispoli. A Ladispoli crescono troppo, ma a Cerveteri sono troppi quelli mortali - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.