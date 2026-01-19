Crescono gli incidenti totali ma calano i mortali Quasi 800 le patenti ritirate | il 2025 della Polizia Locale in provincia

Nel 2025, la Polizia Locale in provincia ha registrato un aumento degli incidenti complessivi, mentre si è ridotto il numero di incidenti mortali. Sono state ritirate circa 800 patenti, riflesso di un’attenzione crescente alla sicurezza stradale. Questi dati evidenziano un quadro in evoluzione, con sfide e miglioramenti nel settore della prevenzione e del rispetto delle norme alla guida.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.