Il dramma di Kampl | lascia il Lipsia per stare con la famiglia Mio fratello è morto mio padre sta male Torno a casa

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Kampl lascia il Lipsia per motivi familiari. L’esterno sloveno ha deciso di tornare in patria per stare vicino al fratello, recentemente scomparso, e a suo padre, che sta attraversando un momento difficile. La decisione non è legata a problemi di infortuni o a controversie con il club, ma esclusivamente a ragioni personali e familiari.

Kevin Kampl lascia il Lipsia per stare accanto alla famiglia. Nessun infortunio grave, nessun litigio con la società, nulla di nulla. Il motivo è una situazione familiare delicata, che ha segnato gli ultimi mesi del centrocampista del club tedesco. “Questi ultimi mesi sono stati molto delicati per me e la mia famiglia, segnati da un profondo dolore. Il dolore per la perdita improvvisa di mio fratello mi ha mostrato quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone più care. Dopo tutti questi anni, ho capito che è giunto il momento di tornare a casa, anche perché mio padre non sta bene e voglio trascorrere più tempo con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il dramma di kampl lascia il lipsia per stare con la famiglia mio fratello 232 morto mio padre sta male torno a casa

© Ilfattoquotidiano.it - Il dramma di Kampl: lascia il Lipsia per stare con la famiglia. “Mio fratello è morto, mio padre sta male. Torno a casa”

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Leggi anche: Crans Montana, il padre di uno dei ragazzi: “Mio figlio sta male ma è vivo, è questa la cosa più importante”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

dramma kampl lascia lipsiaDramma Kampl, addio al Lipsia per stare con la famiglia: "Mio fratello è morto, papà sta male" - Per Kevin Kampl, 35 anni e centrocampista del Lipsia, è arrivato il momento di dire basta, quasi certamente in modo definitivo, al calcio. msn.com

dramma kampl lascia lipsiaLipsia, Kampl lascia il club per stare vicino al padre malato: ecco cosa è successo - Dopo otto anni trascorsi al Lipsia, Kevin Kampl, centrocampista classe 1990, ha deciso di voltare pagina. msn.com

dramma kampl lascia lipsiaCalcio, la scelta di Kevin Kampl: lascia il Lipsia per assistere il padre malato dopo la morte del fratello - «Alcune decisioni nella vita sono più importanti del pallone», ha scritto in una lettera aperta il giocatore, che milita(va) nel club dall'estate 2017 ... corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.