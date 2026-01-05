Il dramma di Kampl | lascia il Lipsia per stare con la famiglia Mio fratello è morto mio padre sta male Torno a casa
Kevin Kampl lascia il Lipsia per motivi familiari. L’esterno sloveno ha deciso di tornare in patria per stare vicino al fratello, recentemente scomparso, e a suo padre, che sta attraversando un momento difficile. La decisione non è legata a problemi di infortuni o a controversie con il club, ma esclusivamente a ragioni personali e familiari.
Kevin Kampl lascia il Lipsia per stare accanto alla famiglia. Nessun infortunio grave, nessun litigio con la società, nulla di nulla. Il motivo è una situazione familiare delicata, che ha segnato gli ultimi mesi del centrocampista del club tedesco. “Questi ultimi mesi sono stati molto delicati per me e la mia famiglia, segnati da un profondo dolore. Il dolore per la perdita improvvisa di mio fratello mi ha mostrato quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone più care. Dopo tutti questi anni, ho capito che è giunto il momento di tornare a casa, anche perché mio padre non sta bene e voglio trascorrere più tempo con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
