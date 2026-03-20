Italiano esalta il Bologna | Impresa totale ribaltato ogni pronostico

Vincenzo Italiano ha commentato con entusiasmo la vittoria del Bologna sull’Olimpico, definendo la partita un’“impresa totale” e sottolineando come siano stati ribaltati tutti i pronostici. La squadra ha battuto la Roma 4-3 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso all’Europa League. La partita si è conclusa con il Bologna che ha eliminato la formazione capitolina.

Vincenzo Italiano consacra il suo Bologna nella notte dell’ Olimpico, definendo “un’impresa leggendaria” il 4-3 supplementare che ha estromesso la Roma dall’ Europa League. Il tecnico dei felsinei, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, ha esaltato la resilienza del gruppo capace di ribaltare quel 49% di possibilità di qualificazione stimato alla vigilia. «Avevamo una montagna da scalare contro un avversario superiore per valori tecnici e caratura della piazza, ma i ragazzi hanno interpretato la strategia alla perfezione», ha dichiarato Italiano, sottolineando come la rete del vantaggio siglata da Rowe abbia agito da spartiacque tattico in un avvio di gara sofferto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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