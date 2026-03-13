Dopo il pareggio contro la Roma, l’allenatore del Bologna ha commentato la partita, sottolineando l’importanza dell’identità della squadra. Ha anche criticato l’arbitraggio, ritenendo che abbia influenzato l’esito dell’incontro. La sua analisi si è concentrata sulla prestazione complessiva e sui momenti chiave del match, lasciando intendere il suo disappunto riguardo alle decisioni prese durante la gara.

Il 13 marzo 2026, a seguito dell’incontro terminato in parità con la Roma, Vincenzo Italiano ha espresso un giudizio diviso sulla partita. Il tecnico del Bologna si è mostrato soddisfatto per il ritorno di una certa identità di gioco e spirito combattivo, ma rammaricato per l’assenza della vittoria finale. Nonostante le occasioni create dalla sua squadra, l’arbitraggio ha permesso alla Roma di segnare grazie a una lettura errata su Joao Mario, mentre la condotta di Ndicka è stata giudicata sporca ma non sanzionata. La qualificazione resta aperta e l’obiettivo ora è preparare al meglio lo scontro che si giocherà a Roma. L’equilibrio tra risultato e prestazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: Italiano esalta l’identità, condanna l’arbitraggio

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